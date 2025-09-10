“Le viralizaron un video”: sospechan que la chica atrincherada en Mendoza sufre bullying

Un video que se volvió viral, y provocó un acoso escolar sistemático. Esa es la principal hipótesis sobre lo que motivó a la adolescente de 14 años, que se atrincheró con un arma en una escuela de Mendoza, luego de efectuar tres disparos al aire.

La crítica situación está ocurriendo en la escuela 4-042 Marcelino H. Blanco, de La Paz. Hasta el momento afortunadamente no se registraron heridos, aunque en el lugar existe un amplio operativo.

Volviendo a la sospecha sobre lo que despertó la furia de la menor, el dato fue aportado por un compañerito de la chica llamado Valentino, que relató qué conoce a la familia de su compañera, y que en los últimos meses fue acosada, tras la difusión de unas imágenes.

Sospechan de bulliyng

“Ella es callada, tímida y buena persona. Lo que me contaron es que cargó el arma durante el recreo, entró al aula y amenazó a sus compañeros” contó el alumno, en declaraciones que realizó a distintos medios.

Otro adolescente agregó que ella “pidió por una maestra de matemática, que la había desaprobado”. También aseguró que estuvo en el momento en el que la jovencita entró al aula, y que se atemorizó al verla. "Puse dos mesas y sillas para resguardarme, porque escuché cinco disparos”.

Lo cierto es que a más de tres horas del inicio del procedimiento, la menor continúa encerrada dentro de la escuela. Mientras tanto sus compañeros se encontraban encerrados en las aulas a la espera de que la situación sea controlada. Además en los últimos minutos trascendieron videos publicados en redes sociales, que la muestran manipulando el arma.