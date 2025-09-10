La Policía demoró a un hombre por daños en un comercio del centro neuquino

Durante la madrugada del miércoles 10 de septiembre, el Centro de Operaciones Policiales recibió un llamado de alerta por un hecho de daño ocurrido en un comercio ubicado en calle Juan B. Justo al 50, en el centro de la ciudad de Neuquén.

Según la denuncia, un hombre habría provocado la rotura de la vidriera del local comercial.

Intervención de la División Investigaciones Zona Sur

Tras el aviso, personal de la División Investigaciones Zona Sur se trasladó rápidamente al lugar y logró demorar al sospechoso, un hombre de 43 años, que posteriormente fue trasladado a sede policial.

El procedimiento contó con la coordinación de efectivos de la Comisaría Primera, quienes intervinieron para asegurar la zona y evitar incidentes mayores.

Las autoridades informaron que el individuo quedó a disposición de la Justicia de Neuquén, mientras se avanza en las actuaciones correspondientes.

La celeridad en la respuesta policial permitió garantizar la seguridad en el área comercial y prevenir que el hecho escalara.