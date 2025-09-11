A un mes del desalojo en el lote donde funcionaba una casa de droga y un depósito de elementos robados en el barrio Alto Godoy, usurparon el terreno. Dos mujeres mayor de edad, junto a dos adolescentes, se habían instalado en el lugar con dos carpas.

El comisario Eduardo Vergara, de la Comisaría 18, informó que el intento de usurpación comenzó el martes pasado. Enseguida se informó al municipio, quienes realizaron la denuncia y le dieron intervención a Fiscalía, que ordenó intimar a las personas para que se retiren del lugar, ya que en caso contrario se iba a proceder a un desalojo.

“Se constató la presencia de dos mujeres mayores de edad, madre e hija y dos menores adolescentes. Les informaron sobre la irregularidad y se les dio un tiempo prudencial para retirar los elementos”, apuntó Vergara.

Retiraron sus pertenencias, pero volvieron

El comisario expresó que, en primer momento, “las mujeres optaron en desarmar todo lo que era la carpa y todos los elementos que tenían, colchones y demás elementos de cocina que habían llevado”. Pero luego, regresaron: “Una vez que ya el lote quedó sin elementos. No quisieron salir del interior”.

Sospechan que se trataba de personas que viven en el barrio, ya que trasladaban sus pertenencias “a la casa de algún familiar, en inmediaciones, porque iban y volvían, hicieron varios viajes”.

A medida que pasaron los minutos, la situación se puso tensa. “Llegaron más familiares, sobre todo, jóvenes, adolescentes. No se les permitió el ingreso, pero se quedaron en la vía pública”, dijo Vergara.

Pero, finalmente, primó el diálogo: “Se dialogó con las con las personas para que desistieran. Ante la negativa se trató de mediar, sin llegar a un conflicto, porque había menores. Hasta que se acercó un representante del IPVU y quedó el compromiso de que iba a atender a estar personas en su despacho en el día de hoy. Eso motivó a que las personas se retiraran del lugar”.

Continúa la custodia

El comisario, además, contó que una de las mujeres - la mayor, de 57 años- expresó que iba a quedar en situación de calle y que “aducía que era propietaria del lote. Pero no presentó ningún documento que lo certificara”.

El operativo comenzó a las 15 y culminó a las 17:30. El lugar quedó custodiado por efectivos policiales, para evitar cualquier eventualidad.



