Desesperante relato de una madre que esperaba afuera mientras su hija estaba en el colegio donde hubo disparos

El día que el colegio se volvió un infierno

Lo que debía ser una mañana de clases tranquila en la escuela Marcelino Blanco, en La Paz, Mendoza, se transformó en una pesadilla que nadie olvidará. Una adolescente de 15 años ingresó al establecimiento con un arma en la mano y efectuó disparos, lo que desató corridas, gritos y desesperación.

Los videos del momento, que se viralizaron en redes sociales, muestran el pánico de alumnos y docentes que no podían creer lo que estaba ocurriendo.

El relato que estremece a los padres

“Estaba trabajando cuando me llama una compañera de mi hija llorando y me dice que la vaya a buscar porque andaba una niña con un arma”, contó una madre, quebrada por la angustia.

Al llegar, la escena fue de terror.

“Cuando nos acercamos escuchamos uno de los disparos. Un efectivo policial no nos dejó pasar. Estábamos a la expectativa de que salgan y cuando lo hicieron la vi a la amiga de mi hija, pero no a ella y la llamé y me contestó llorando y diciéndome que tenía miedo. Intenté tranquilizarla y le dije que todo iba a estar bien”

Pocos minutos después se escuchó otro disparo. “Después sentimos otro disparo y luego me avisó mi hija que estaba saliendo y fuimos a encontrarla con los profesores y los preceptores, lo que fue un gran alivio, lloramos y nos abrazamos, pero estuvimos muy nerviosos porque también tengo una sobrina dentro del colegio”, relató la mujer.

El miedo que atraviesa a toda la comunidad

El hecho terminó sin heridos de milagro, luego de que la adolescente entregara el arma a la policía y fuera trasladada a un hospital. Pero la huella del miedo quedó marcada.

Bullying, violencia y un grito de alerta

El caso encendió todas las alarmas. ¿Qué empuja a una menor a llevar un arma a clases? ¿Cuánto pesa el bullying, la violencia y el abandono en estos episodios?

Las autoridades educativas reconocieron que nunca habían vivido algo semejante en La Paz. señalaron.

Mientras tanto, padres y docentes coinciden en que la situación abre un debate urgente: cómo contener a los adolescentes, prevenir la violencia escolar y garantizar que una escena de terror como la de este miércoles no vuelva a repetirse.