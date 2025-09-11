Viajaba de Neuquén a Bahía Blanca, pero un camión lo chocó y lo hizo volcar en Río Colorado

Una camioneta Ford Ranger que circulaba desde Neuquén rumbo a Bahía Blanca volcó ayer por la tarde en la intersección de las rutas nacionales 22 y 251, luego de ser embestida por un camión Scania que giró a la izquierda para seguir viaje rumbo al sur del país. Una mujer que viajaba como acompañante resultó herida y fue trasladada al hospital local, mientras el tránsito quedó cortado varias horas.

El choque ocurrió alrededor de las 17:45, cuando la Ranger avanzaba de este a oeste. El camión, cargado con cartón y que se dirigía desde el norte del país hacia Comodoro Rivadavia, intentó ingresar a la ruta 251 y terminó impactando con su parte frontal contra el lateral de la camioneta. El golpe fue tan fuerte que la camioneta volcó y quedó apoyada sobre su lateral derecho.

El camión detuvo su marcha en medio de la calzada, bloqueando ambos carriles de la ruta 22 y generando un embotellamiento inmediato. Personal del Cuerpo de Seguridad Vial de Río Negro intervino de inmediato para asegurar el lugar y coordinar la asistencia de los involucrados.

La Ford Ranger sufrió daños importantes y la mujer que viajaba de acompañante debió ser hospitalizada

Bomberos Voluntarios trabajaron en tareas de seguridad y rescate, mientras que personal de Salud Pública asistió a la mujer lesionada, que presentaba un golpe en la cabeza. Tras recibir los primeros auxilios en el lugar, fue trasladada al hospital local para su evaluación.

La Fiscalía en turno fue notificada y dispuso las diligencias necesarias para liberar la ruta, ya que la luz solar comenzaba a escasear al momento del accidente. Mientras se realizaban las pericias y tareas de rescate, la circulación permaneció interrumpida, provocando demoras importantes en ambos sentidos.