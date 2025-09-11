Un adolescente terminó con una fractura expuesta y otro perdió dientes tras un choque entre auto y moto

Un choque brutal en el Casco Viejo

La noche del miércoles, cerca de las 23:15, un violento accidente sacudió a Centenario. Ocurrió en la esquina de Ingeniero Ballester y Maipú, cuando una moto Gilera 150 cc con dos adolescentes fue embestida por un Fiat Palio conducido por una mujer de 30 años.

El golpe fue tan fuerte que la moto y los chicos terminaron arriba de la vereda de un comercio.

Jóvenes con heridas gravísimas

Las consecuencias fueron devastadoras.

El conductor de 19 años sufrió una fractura expuesta.

El acompañante, de apenas 15, perdió varios dientes y recibió un durísimo golpe en la boca.

Ambos llevaban casco reglamentario, pero ni eso alcanzó para protegerlos del impacto.

Asistencia de emergencia

Bomberos voluntarios y dos ambulancias del Hospital Natalio Burd acudieron de inmediato para asistirlos. Los chicos fueron trasladados al nosocomio local y, por la gravedad, el adolescente debió ser derivado luego al Hospital Castro Rendón, donde seguía bajo observación.

La conductora del Palio resultó ilesa. El test de alcoholemia dio negativo.

Investigación en curso

La Policía de Tránsito Villa Obrera realizó las primeras pericias y la Comisaría Quinta cortó la circulación para limpiar plásticos y combustible derramado. Una cámara de seguridad mostró que la conductora del auto giró hacia la izquierda cuando circulaba por Ballester, y en ese momento se produjo el impacto con la moto que venía en la misma dirección.

El test de alcoholemia a la automovilista dio negativo, pero las causas del choque todavía se investigan.