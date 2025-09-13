Centenario: intentó quitarle el arma a un policía tras una pelea en un minimercado

Durante la tarde del viernes 12 de septiembre, personal de la Comisaría 52º de Centenario intervino en un incidente registrado dentro de un minimercado ubicado en calle Honduras.

Minutos antes de las 19, un efectivo policial que cumplía una consigna en la zona observó una pelea en el interior del comercio y solicitó apoyo.

Cinco agresores se refugiaron en un domicilio

Cuando los uniformados llegaron, constataron que un ciudadano estaba siendo agredido por cinco hombres. Al advertir la presencia policial, los atacantes ingresaron rápidamente a un domicilio cercano, mientras que la persona golpeada quedó en la vereda.

Violenta reacción y ataque a un policía

Al intentar identificarlo, el hombre agredido reaccionó de manera violenta contra los efectivos. Incluso trató de arrebatar el arma reglamentaria de un oficial y lanzó un golpe de puño, que fue contenido.

En medio del forcejeo, el individuo intentó ingresar al domicilio, pero fue interceptado por el personal policial. Finalmente fue demorado y puesto a disposición de la Justicia por el delito de atentado y resistencia a la autoridad.