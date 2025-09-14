Operativo antidrogas dejó tres detenidos y más de un millón secuestrado

Un importante procedimiento policial se llevó adelante en Rincón de los Sauces el pasado viernes 13 de septiembre, en el marco de una investigación por microtráfico de estupefacientes coordinada por la Fiscalía de Narcocriminalidad, a cargo de la doctora Silvia Moreira.

El operativo, ejecutado por la División Antinarcóticos de Añelo, incluyó allanamientos simultáneos en tres domicilios de la localidad: dos sobre calle Mitre (manzana 77 y manzana 80) y uno en calle Resistencia.

En uno de los inmuebles, identificado como punto de expendio, la Policía sorprendió a dos adultos dedicados a la venta de drogas. En total, fueron tres las personas detenidas: dos hombres y una mujer, todos mayores de edad, quienes quedaron imputados por infracción a la Ley 23.737 de estupefacientes.

Durante el operativo se incautaron 45 elementos de interés para la causa, entre ellos:

27,17 gramos de clorhidrato de cocaína

6 envoltorios de hongos alucinógenos

$1.071.100 en efectivo

3 revólveres y 2 pistolas

250 municiones de distintos calibres

3 balanzas de precisión

10 teléfonos celulares

Anotaciones vinculadas a la actividad ilícita

1 computadora notebook

2 cámaras de seguridad conectadas a dispositivos móviles

Por disposición de la fiscal Moreira, se ordenó la clausura preventiva de los domicilios ubicados en Mitre manzana 80 y Resistencia, que fueron señalados con fajas de secuestro. Ambos quedarán bajo control mediante rondines policiales de la Comisaría N°35, donde también fueron alojados los tres detenidos.