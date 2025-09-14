Deportivo Rincón con la obligación de ganar y esperar que ocurre en Córdoba

En la semana donde se celebró los 13 años desde su fundación, Deportivo Rincón afrontará quizás el partidos más trascendente de su corta, pero fructífera participación en las competencias que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a tráves del Consejo Federal.

Desde las 15 en el césped sintético del predio de Ciudad Deportiva de Rincón de los Sauces se medirá con Costa Brava de General Pico (La Pampa) en el marco de la novena fecha -última de la segunda fase- del Grupo 1 de la Zona Campeonato del Torneo Federal A 2025.

El partido reviste una enorme importancia, debido a que si El León del Norte consigue una victoria, se habrá asegurado su partiipación en la Copa Argentina 2026, pero además si obtiene un triunfo y Atenas de Rio Cuarto no le gana como visitante a Argentino de Monte Maíz en el sudeste de Córdoba, alcanzará el cuatro lugar en la zona, lo que le permitirá acceder a la tercera fase de la Zona Campeonato, quedará entre los mejores ocho equipos del país y jugará los play off por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026.

El cotejo será transmisión del Grupo Prima Multimedios por AM 550 La Primera, Las Palmas 96.1, RDV (Radio del Valle) 90.7 Clásicos & Noticias, FM Masters 99.5 de Cinco Saltos y FM Masters 105.5 de Cipolletti. A las 14 se abrirán los micrófonos que se jugará a las 15, con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Pablo Chagumil, la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo del equipo deportivo de Grito Sagrado.

La novedad saliente en el elenco que orienta el mendocino Pablo Castro, serán las variantes que anunció en el programa Grito Sagrado el viernes por la noche. La presencia como titulares del histórico capitán, Héctor "Hety" Rueda que reemplazará a Agustín Ricardo Lezcano como enganche en la mitad de la cancha. En tanto, el zapalino Fernando Pettinerolli ingresará por el neuquino Sebastián Jeldres, lejos de su nivel, ya que todavía no ha marcado goles desde el inicio del certamen.

El resto irá sin m modificaciones, Alejandro "El Oso" Sánchez será el arquero, Nicolás Di Bello, Jonathan Chacón, Agustín Osinaga y el saltense Ezequiel Avila estarán en la línea de cuatro defensiva, Facundo Miguel, Federico Moreno y el tucumano Carrasco acompañarán a Rueda en la mitad de la cancha. Mientras que Pettinarolli formará dupla ofensiva con el formoseño Ramón Villalba, otro que desde su llegada en el mercado de invierno, tampoco señaló tantos.

La palabra del entrenador de Deportivo Rincón en el Grupo Prima Multimedios

El partido será arbitrado por Diego Novelli, de Tandil, quien estará acompañado por los asistentes Oscar Bono y Lautaro Paletta, ambos de la misma liga bonaerense.