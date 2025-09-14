Copa País, Neuquén define el campeón patagónico frente a Chubut

Neuquén juega una nueva instancia de la Copa País 2025. Desde las 15hs en el General San Martín (cancha de Atlético Neuquén) se enfrentará con el seleccionado de la Liga del Valle, representativo de Chubut, en lo que será la final de la región Patagónica a partido único. El ganador, accederá al inter zonal donde están los 8 ganadores de cada región.

El seleccionado neuquino que dirige Roger Morales superó en la segunda fase a la Liga de Bariloche, representa de Rio Negro con un global de 3-1, tras un 0-0 en la ida disputada en la localidad cordillerana, y el 3-1 en la vuelta, donde Pablo Namuncurá, Axel Paz y Alejandro Díaz convirtieron los tantos.

Para este cotejo, el Cuerpo Técnico tendrá dos modificaciones, vuelve Alan Riquelme por Francisco Cechich (Lesión) y Bruno Díaz ocupará el lugar de Exequiel Lara, desafectado por compromisos con Rincón. el resto serán los mismo que consiguieron la clasificación hace 15 días.

Por su parte el seleccionado de Chubut, que dirige Alejandro Giardino, viene de dejar en el camino a la Liga del oeste por penales, luego empatar 3-3 en el global, ganando la ida por 2-1, y cayendo la vuelta por el mismo resultado.

Para este cotejo los convocados son: Matías Alcayaga, Guillermo Garrido, Franco Garrido, Jonathan Salinas, Nicolás Chávez, Adriano Martínez, Brian Cabral, Sebastián Falcón, Thiago Paira, Gustavo Schischke, Jeremías Levicoy, Gonzalo Díaz, Tobías Espiasse, Yamil Martínez, Martín Rodríguez, Rodrigo Ferreyra, Alan Nahuelcheo y Nicolás Cifuentes.

Paz podría estar desde el arranque tras la baja de Cechich

El ganador pasará a la cuarta fase donde se medirá con la Liga de Tandíl, vencedora de la región Bonaerense- Pampa Sur. la serie se jugará a partido ida y vuelta, iniciando en Tandíl, y cerrando en casa del ganador de la Patagonia.