Boca visita Rosario buscando extender su momento victorioso

Por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional, Rosario Central recibe a Boca desde las 17.30hs en el Gigante de Arroyito. Ambos equipos están en zona de clasificación, y buscarán escalar posiciones.

Habrá duelo de campeones del mundo en Rosario, Ángel Di María por el lado del Canalla y Leandro Paredes en el Xeneize, que llega luego de tres triunfos en fila, aunque aún con deuda en el juego.

Con la victoria ante Aldosivi hace dos semanas, el elenco de Russo quedó con 12 puntos dentro de la zona de clasificado. Y un buen resultado lo podría dejar hasta líder de la Zona A junto a Barracas Central.

En el 11 se confirmó a Leandro Brey en el arco en lugar de Marchesin quien sufrió una lesión entre semana y estará dos semanas fuera. Luego, Miguel Ángel Russo buscará repetir el equipo y afianzar una idea de juego.

Paredes, el generador de fútbol en el equipo de Russo

Por su parte el elenco de Ariel Holan está quinto de la zona B con 10 unidades, y que aún debe 45´del juego con Sarmiento en Junin, suspendido por lluvia. Con Tomás O´Connor descartado, la idea es poner un mediocampista más para evitar los pases de Paredes, Navarro sería el indicado.

Probables formaciones

Rosario Central: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Ángel Di María, Franco Ibarra, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz, Federico Navarro o Santiago Lopéz; Alejo Véliz. DT: Ariel Holan.

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Édison Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Datos del partido

Hora: 17.30.

Árbitro: Facundo Tello.

Estadio: Gigante de Arroyito.