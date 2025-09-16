Intentó escapar en Cipolletti con una moto robada y chocó con un patrullero: fue detenido en Fernández Oro

Durante la madrugada de este martes personal de la Unidad 24 de Cipolletti, con apoyo de móviles de otras dependencias policiales, llevó adelante un operativo que culminó con la detención de un individuo tras una extensa persecución por distintos barrios de la ciudad. El episodio se inició cuando una mujer se acercó a un móvil policial en calles Arenales y Río Negro, visiblemente alterada, para denunciar que un hombre en motocicleta había intentado sustraerle la cartera.

A partir de la descripción aportada, los efectivos lograron localizar al sospechoso circulando en una motocicleta de gran cilindrada, color naranja, sin luces ni casco. Al darle la voz de alto, el conductor emprendió la fuga, iniciando una persecución que involucró varias unidades policiales, con uso de balizas, sirenas y comandos por megáfono. La trayectoria del motociclista se extendió hasta la localidad vecina de General Fernández Oro, donde terminó impactando de frente contra un patrullero de la Unidad 26 tras realizar maniobras peligrosas.

La moto había sido robada en el mes de enero en Roca

El sospechoso fue asistido rápidamente por personal médico y trasladado al hospital con lesiones en una pierna, aunque fuera de peligro. En paralelo, se verificó que la motocicleta tenía pedido de secuestro vigente por el delito de robo, hecho denunciado en Roca en el mes de enero. La colisión con el móvil policial y la fuga previa agravó la situación judicial del detenido, que quedó a disposición de la Fiscalía.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, se ordenó el secuestro tanto del vehículo involucrado como del patrullero dañado, y se iniciaron actuaciones por atentado y resistencia a la autoridad, encubrimiento y siniestro vial. También se tomaron testimonios de la víctima inicial y se analizarán las cámaras de seguridad del sector para reconstruir la secuencia completa del hecho. La investigación busca determinar si el detenido tiene antecedentes o vínculos con otros episodios similares.

