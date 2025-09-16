Emergencia en Cinco Saltos: un incendio en el ex-Sanatorio Indupa movilizó a Bomberos, Policía y Protección Civil

Un incendio se registró este martes por la mañana en el edificio del ex-Sanatorio Indupa de Cinco Saltos. Debieron intervenir dos dotaciones de Bomberos Voluntarios, personal policial de la Unidad 7ª, Protección Civil, Tránsito Municipal y una ambulancia del Hospital. El foco ígneo se originó en una de las habitaciones del inmueble, ubicado en el sector de las antiguas instalaciones de Industrias Químicas, y generó preocupación entre los vecinos de la zona, que fueron entrevistados por la Policía para recabar información sobre las posibles causas.

El jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, Alejandro Guerrero, brindó detalles del operativo en Radio Ciudad: “Fuimos alertados por la Comisaría 7ª y enviamos dos dotaciones. El incendio se produjo en una de las habitaciones. Recorrimos los pasillos y logramos extinguir el fuego. Había un hombre y una mujer en el lugar. Desconozco si está en estado de abandono, pero había un vidrio roto, quizás las personas pudieron salir por ahí”, explicó. Las tareas demandaron varias horas de trabajo y se realizó la ventilación completa del edificio.

Guerrero confirmó que “se quemó toda una habitación” y que aún no están determinadas las causas que originaron las llamas. “Las tareas de investigación permitirán esclarecer lo ocurrido. Está trabajando personal policial y la gente de Protección Civil, que iban a tratar de localizar al dueño del local”, agregó. Por prevención, se solicitó la intervención de las empresas EDERSA y Camuzzi, que procedieron al corte de los servicios de energía eléctrica y gas en el sector afectado.

De manera preventiva se cortó la electricidad y el gas

El edificio del ex-Sanatorio Indupa ha sido objeto de ocupaciones irregulares en el pasado, aunque no se confirmó si actualmente se encuentra en estado de abandono. Las autoridades no descartaron ninguna hipótesis, y se aguarda el informe técnico del Gabinete de Criminalística para avanzar en la investigación. Desde Bomberos Voluntarios se destacó la coordinación interinstitucional durante el operativo, que permitió controlar el fuego sin que se registraran víctimas ni daños estructurales mayores.