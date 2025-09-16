Delincuentes armados atacaron a dos jubilados en Gómez y una mujer quedó grave

Un matrimonio mayor fue víctima de un brutal asalto dentro de su casa en un barrio alejado del oeste de Roca. La mujer fue rescatada recién esta mañana cuando logró pedir ayuda y debió ser hospitalizada. Los delincuentes ingresaron anoche y sometieron a la pareja a amenazas y golpes durante varias horas, mientras buscaban los ahorros de la familia.

El hecho sucedió anoche, en una vivienda ubicada en la esquina de Rungé y Villegas, en la zona intermedia entre Roca y J.J. Gómez, en un sector donde los terrenos son muy amplios similares a casas quinta. Justo en frente de la propiedad donde vive el matrimonio mayor, hay un playón municipal y los vecinos están muy lejos.

Según la poca información que se conoce, ya cuando no había movimiento en la calle Villegas, cuatro delincuentes armados y con ropas oscuras, los sorprendieron y los redujeron con violencia. Bajo amenazas y algunos golpes, les exigían a gritos que les entreguen el dinero y las cosas de valor. La mujer, fue quien más sufrió el ataque, ya que fue amordazada y maniatada, hasta que pudo ser encontrada varias horas después. Por las heridas que presentaba debió ser atendida por una ambulancia del Siarme que la trasladó a un centro de salud donde quedó internada.

Según confirmaron fuentes policiales, los ladrones ingresaron con la intención clara de encontrar plata. Apenas irrumpieron, encañonaron al hombre y lo obligaron a entregar lo que tenía guardado, mientras a su esposafue tirada dentro de una de las habitaciones. La tensión se extendió por un tiempo prolongado hasta que los delincuentes lograron su cometido y se dieron a la fuga.

Recién a la mañana, cuando el matrimonio pudo desatarse y pedir ayuda, se activó el operativo policial. Para entonces, la salud de la mujer se había complicado y los médicos ordenaron su traslado inmediato al hospital. El hombre, aunque golpeado y bajo un fuerte estado de shock, quedó en el lugar para aportar datos a los investigadores.

En el barrio se vivieron horas de conmoción. Vecinos se acercaron a la vivienda para acompañar a la familia y reclamaron más seguridad, mientras patrulleros y móviles de la Brigada de Investigaciones rodeaban la zona. También trabajó en el lugar el personal de Criminalística que levantó rastros dentro de la casa y en los alrededores.