Un neuquino fue asaltado anoche cuando iba en moto a jugar un partido de fútbol en un predio de Cipolletti. Lo interceptaron tres personas armadas que se movían en dos motos. Le sacaron la suya, una CFMoto NK 650 de alta gama. El vehículo tenía rastreo satelital, lo que permitió ubicarlo horas después en una vivienda del barrio 10 de Febrero.

La policía organizó un procedimiento de urgencia y junto con el Coer allanó el lugar durante la madrugada que permitió recuperar la moto del neuquino y también secuestraron otros dos vehículos, uno de ellos con pedido de secuestro por robo.

La víctima, un hombre de 36 años, cerca de las nueve de la noche salió de su casa en Neuquén rumbo al predio Área 22, en Cipolletti, donde tenía previsto jugar un partido de fútbol con amigos. Cuando transitaba por calle Labraña, en cercanías del cruce con Estado de Israel, fue interceptado por dos motos. En una iban dos personas; en la otra, una sola.

Según relató más tarde en la Comisaría 4°, lo obligaron a detenerse y bajarse del vehículo. Se llevaron su moto, una CFMoto NK 650cc negra con detalles en gris, valuada en más de 5 mil dólares. Se subieron y escaparon sin dejar rastro, al menos en ese momento.

El hombre avisó a la policía minutos después y comenzaron a seguir el rastro del GPS que tenía instalado el rodado. El sistema arrojó una ubicación precisa: un domicilio dentro del barrio 10 de Febrero. Desde afuera, los efectivos alcanzaron a ver en un patio en forma de “L” dos motos de gran cilindrada, una negra y otra azul.

La fiscal de turno, Giovanna Moro, fue informada de inmediato. Evaluó la situación y solicitó un allanamiento de urgencia. A la 1 de la madrugada ya estaban en la casa: personal del grupo COER, BMA, y efectivos de la Comisaría 4° y 45°. El operativo fue supervisado por el fiscal Martín Pezzeta.

En el lugar encontraron la CFMoto robada, que fue recuperada en buen estado. También hallaron otras tres motos: una Honda GLH 150cc. sin pedido de secuestro; una Bajaj Rouser 200cc. negra sin patente, que había sido robada cinco días antes en jurisdicción de la Comisaría 32°; y una Honda Titán con chasis ilegible. Además, secuestraron cuatro cascos y cuatro llaves.

La investigación ahora apunta a identificar a las personas que estaban en la vivienda y establecer si participaron directamente del robo o si se trata de un punto de acopio de vehículos sustraídos.