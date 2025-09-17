El acusado de matar a un pibe en Rincón de Los Sauces viajaba seguido a Santa Fe ¿llevaba y traía droga?

El joven de 24 años que fue detenido y está acusado de ser el presunto autor del asesinato del pibe que ayer fue acribillado a balazos en pleno centro de Rincón de Los Sauces está en la mira de las autoridades, no sólo por ese caso, sino por la seguidilla de viajes que realizó a Santa Fe, provincia de la que es oriunda el resto de su familia.

“Todos residen en Rincón de Los Sauces. No tenemos certeza de que los traslados que hacía este joven fueran para trasladar droga, pero sí que él estaría vinculado al narcomenudeo, aunque los allanamientos que se realizaron en la casa en la que vive junto a su madre y hermano (que fueron varios a lo largo de este tiempo) fueron por otras causas, como robos, hurto y lesiones” dijo, en diálogo con La Primera Mañana que se emite por AM550, el comisario inspector Félix Caporaso.

Formulación de cargos

También detalló que durante la jornada de hoy se le formularán cargos. “La que lo trajo a él y a su hermano a la comisaría fue su propia madre, que tiene 42 años. La dejamos demorada a ella también porque protagonizó disturbios en la seccional, rompió una computadora y se ofuscó, porque quisimos interrogarla. La idea era saber por qué sabía que su hijo había sido el supuesto autor del asesinato” amplió el comisario.

Además detalló que lograron dar con la moto desde la que habrían efectuado los disparos. “Tiene características que permitieron individualizarla” sostuvo Caporaso.

Mirá la nota completa: