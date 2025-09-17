Fue a comprar droga en Rincón de los Sauces, discutió con el narco y lo mataron a balazos: hay tres detenidos

Otro joven muerto por la droga

Un joven murió este martes en Rincón de los Sauces, luego de una pelea en la vía pública. El enfrentamiento, que se habría originado en el marco de una compra de droga, comenzó con golpes de puño y terminó cuando uno de los agresores sacó un arma y disparó dos veces contra la víctima.

Tras los disparos, el joven cayó malherido en la calle. Fue trasladado al hospital local, pero pese a los esfuerzos médicos se confirmó su muerte poco después.

El despliegue policial en la escena

El ataque ocurrió sobre calle Belgrano, en el tramo comprendido entre Río Colorado y La Pampa. Cuando los efectivos llegaron, se encontraron con la víctima desangrándose en el suelo, rodeada de vecinos y allegados que habían corrido al escuchar los disparos, según informó, en diálogo con AM550, el comisario Félix Caporaso.

El hermano de la víctima, de 18 años, se convirtió en uno de los principales testigos del hecho, junto a residentes de la zona que observaron cómo el conflicto escaló hasta convertirse en homicidio.

La Dirección Seguridad Interior Añelo coordinó un importante despliegue en el lugar. Personal de la Comisaría 35 aseguró la zona para que Criminalística pudiera levantar restos de proyectiles y relevar cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer el ataque.

Tres personas tras las rejas

La investigación quedó en manos del Ministerio Público Fiscal, a cargo de la fiscal Rocío Rivero. Con los testimonios y pruebas recolectadas, se dispuso la detención de tres sospechosos: dos hombres y una mujer, vinculados al hecho.

Todos serán sometidos en las próximas horas a la audiencia de control de detención y formulación de cargos. Además, el MPF ordenó la autopsia de la víctima, que se realizará este miércoles en Neuquén capital, con el objetivo de determinar el calibre de los proyectiles y confirmar la causa de muerte.

La mujer detenida sería la madre de la víctima, quien no está descartada como cómplice, además de generar un escándalo en el marco de la detención de su hijo, a quien ella misma entregó.

Conmoción e indignación en la ciudad

El homicidio, ocurrido a plena luz del día y en una calle transitada, dejó a Rincón de los Sauces en estado de conmoción. El accionar del agresor y la impunidad con la que actuó encendieron la indignación de los vecinos, que apuntan a la violencia ligada al narcotráfico como el trasfondo de este crimen.