Cocaína, marihuana y un arma tumbera: la noche que llevó a casi 4 años de prisión a un joven de Centenario

En la audiencia realizada hoy en la Ciudad Judicial, la fiscal del caso, Silvia Moreira, junto al asistente letrado Pablo Jávega, presentó un acuerdo pleno mediante el cual Fernando Fuentes fue condenado a 3 años y 9 meses de prisión efectiva.

Además, el imputado deberá pagar una multa de $630 mil y se le decomisaron $119 mil en efectivo.

Los delitos por los cuales se lo condenó son tenencia de estupefacientes en concurso real con portación de arma de guerra.

Los hechos: cocaína, marihuana y un arma tumbera

El caso ocurrió el 19 de mayo alrededor de la 1:55 de la madrugada en la localidad de Centenario.

Fuentes caminaba por la calle Salta casi Puerto Madryn portando un arma tipo tumbera, apta para el disparo, con un cartucho percutido en el interior y otros dos en su poder.

Agentes de Investigaciones de la Zona Periferia II, que se encontraban en el sector, escucharon la detonación y procedieron a interceptarlo. Tras darle la voz de alto, fue detenido en la esquina de Madryn entre Tucumán y Salta.

Durante la requisa, al abrir su mochila, encontraron 374 gramos de cocaína, 26 gramos de Cannabis Sativa y el dinero que finalmente fue incautado.

Argumentos de la fiscalía

La fiscal Silvia Moreira señaló que de la investigación conjunta entre el Ministerio Público Fiscal y la Policía provincial no surgieron pruebas de que la droga estuviera destinada a la comercialización.

“No encontramos movimientos o ingresos de dinero sospechosos de comercialización de la droga”, explicó la funcionaria durante la audiencia.

Al momento de fundamentar la pena, se valoró como atenuantes que el acusado no tuviera antecedentes penales y que aceptara su responsabilidad en el hecho.

El juez de garantías Luis Giorgetti avaló los términos del acuerdo.