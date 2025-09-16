Una joven de 28 años, domiciliada en la localidad de Centenario, fue protagonista de un grave accidente de tránsito la madrugada del domingo. Alrededor de las 4.30, la mujer conducía su Chevrolet Corsa a gran velocidad desde la tercera rotonda de la Ruta 7 en dirección a la Avenida Libertador, cuando perdió el control del vehículo. Como resultado, el auto quedó encajado en el aire sobre una isleta divisora en la mano oeste de la avenida.

Al lugar del incidente acudieron rápidamente efectivos policiales del Departamento de Tránsito Villa Obrera, quienes procedieron a realizarle el test de alcoholemia a la conductora. El resultado arrojó un nivel de 1,47 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido para conducir. Afortunadamente, la joven resultó ilesa, aunque el accidente pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Los agentes de Tránsito le retuvieron la licencia de conducir, mientras que bomberos voluntarios se encargaron de liberar el vehículo. Tras algunas maniobras, lograron desenganchar el Corsa de la isleta y, con la ayuda de una grúa particular, el automóvil fue retirado del lugar. La conductora fue trasladada sin lesiones al centro de salud más cercano para su evaluación, aunque no se registraron daños personales en el siniestro.

Este incidente resalta la importancia de no conducir bajo los efectos del alcohol. La policía continúa con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente y proceder con las acciones legales correspondientes.



