Dos allanamientos se llevaron a cabo este jueves por la mañana en los barrios Cuenca XV y Toma 7 de Mayo, en el oeste de la ciudad de Neuquén. Las acciones policiales se desarrollaron en zonas de alto tránsito, generando sorpresa entre los vecinos que comenzaban su jornada laboral o llevaban a sus hijos al colegio.

Según informó el comisario Eduardo Vergara, de la Unidad 18, los procedimientos estuvieron relacionados con un hecho ocurrido durante la madrugada del 14 de septiembre. Una mujer fue abordada por dos hombres, reconociendo a uno de ellos como su ex pareja, quien presuntamente la intimidó con un arma de fuego.

El comisario indicó que se trató de un caso de violencia de género y que, a partir de la denuncia y la información recabada, se procedió a allanar dos domicilios donde podría haberse ocultado el sospechoso. "Teníamos datos de que podíamos estar en alguna de esas dos direcciones", detalló en AM550.

Como resultado del operativo, demoraron a un hombre de 40 años, señalado por la víctima como uno de los autores de la agresión. No se encontraron armas ni otros elementos de interés durante los allanamientos, pero el sujeto fue puesto a disposición de la fiscalía para continuar con la investigación.

La intervención policial se enmarca en el abordaje de situaciones de violencia de género que involucran amenazas con armas, un fenómeno que preocupa a las autoridades y vecinos de la zona.

