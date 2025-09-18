Horror en Los Menucos: faenaron caballos preñados y hasta tenían restos de fauna protegida

Lo que arrancó como la denuncia por caballos robados en la estancia La Nueva Esperanza terminó destapando un caso escalofriante en Los Menucos. Según la fiscalía, un hombre y una mujer se llevaron ocho equinos, los mataron y los faenaron en forma clandestina para comercializarlos. Dos de los animales eran yeguas preñadas y las mataron de un tiro con un arma que ni siquiera tenían permiso para usar.

El allanamiento que se realizó en agosto dejó a todos helados: encontraron restos compatibles con los caballos denunciados, pero también bolsas con crías nonatas, además de restos de guanaco y choique, especies protegidas por la Ley de Fauna. Para la fiscalía, el nivel de crueldad y la impunidad con la que actuaban los imputados superó cualquier límite.

El operativo tampoco fue tranquilo. Cuando llegó la policía, el hombre sacó cuchillos de una camioneta para intimidar a los agentes y la mujer directamente los empujó para frenar el procedimiento. En ese mismo lugar hallaron cinco armas más, todas sin autorización legal.

Con este combo, la fiscalía reformuló los cargos: abigeato doblemente agravado, crueldad animal, tenencia ilegal de armas, resistencia a la autoridad e infracción a la ley de fauna. Todo junto, en concurso real. La jueza dio por válida la acusación y avaló la investigación.

El violento episodio incluyó un enfrentamiento con la policía.

Hoy el hombre sigue tras las rejas con prisión preventiva y la mujer tiene medidas cautelares que la obligan a presentarse periódicamente ante la Justicia. En Los Menucos, mientras tanto, el caso no deja de hablarse: una mezcla de indignación y espanto que todavía sacude a la comunidad.