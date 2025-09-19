Cuerpo hallado en la meseta: qué dijo la autopsia

El Ministerio Público Fiscal comunicó que, tras la autopsia realizada al cuerpo de una mujer hallado el jueves por la mañana en la meseta de Neuquén, se determinó que no presenta heridas de arma de fuego ni de arma blanca. Según el informe oficial, la causa de muerte estaría relacionada con un traumatismo de cráneo.

El examen también permitió estimar que el fallecimiento ocurrió entre 5 y 10 días antes de su hallazgo. Sin embargo, el estado de descomposición del cuerpo impidió, hasta el momento, determinar su identidad.

Preliminarmente, se trata de una mujer de entre 25 y 40 años, de contextura delgada, 1,43 metros de estatura y sin tatuajes visibles, cuya descripción no coincide con ninguna búsqueda activa en la región.

La investigación está a cargo de la fiscal Guadalupe Inaudi y de la asistente letrada Agustina Jarry.