Sumergida en un canal y sin señales de agresión, así encontraron a Norma Gatica ¿qué pasó con ella?

Hallazgo que conmociona a la ciudad

La búsqueda de la mujer desaparecida desde el viernes concluyó de forma trágica este martes, cuando su cuerpo fue hallado en el canal de riego sobre calle Pacheco, en Cipolletti. Según los primeros análisis del médico policial, no se encontraron signos de agresión ni indicios de criminalidad.

El fiscal a cargo explicó que, debido a la acumulación de basura y restos en el canal, las tareas de rescate se complicaron, a pesar de la colaboración de perros de la policía y las imágenes de cámaras de seguridad. Una vez rescatado el cuerpo, se notificó de inmediato a los familiares.

Avances en la investigación

Durante los días previos al hallazgo, realizaron rastrillajes en la vivienda de la mujer, recolectaron rastros y entrevistaron amigos y familiares. Además, se analizaron registros de cámaras de seguridad y se revisaron testimonios que indicaban que la mujer también podría haber estado en General Roca.

La fiscalía solicitó la autopsia al Cuerpo de Investigación Forense, que determinará las causas exactas de la muerte y permitirá avanzar en la causa.