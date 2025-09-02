El cuerpo de una mujer apareció esta mañana en la calle Pacheco de Cipolletti, a pocos metros de la terminal de ómnibus. Se confirmó que se trata de Norma Beatriz Gatica, de 63 años, quien estaba desaparecida desde la madrugada del sábado luego de discutir con uno de sus hijos.

El hallazgo generó conmoción y activo un protocolo que llevó a la Policía a resguardar la zona y por orden de la Justicia el Gabinete de Criminalística realiza peritajes en el lugar. No trascendió si a simple vista se pudo constatar las causas de la muerte.

Autoridades policiales confirmaron que se trata de Gatica, la mujer buscada de manera intensa desde el fin de semana.

Su familia había radicado la denuncia en la Comisaría 32° después de que se retirara de su casa en circunstancias poco claras. Desde ese momento, la policía desplegó rastrillajes en distintos puntos de la ciudad.

Según informaron fuentes cercanas a la investigación, la mujer se habría ido de su vivienda luego de una discusión con uno de sus hijos, cerca de las 2 de la mañana. Lo llamativo es que salió sin llevar consigo el teléfono celular ni su documentación personal, lo que aumentó la preocupación de sus allegados.

La situación no era del todo nueva: en otra ocasión había estado ausente durante dos días sin dar aviso y fue localizada en la ciudad de General Roca. Sin embargo, esta vez la historia terminó con un desenlace trágico.

La Fiscalía y la policía trabajan en el lugar para determinar las causas de la muerte. También se ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Roca, donde se realizará la autopsia para confirmar cómo se produjo el fallecimiento.