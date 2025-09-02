Giro inesperado en la causa: ahora buscan a Cristian Procoppo en Río Colorado

La investigación por la desaparición de Cristian Leonardo Procoppo, el hombre de 45 años oriundo de Carmen de Patagones, dio un giro inesperado en las últimas horas. Aunque hasta ahora la búsqueda se concentraba en el río Negro, en inmediaciones de Viedma, una nueva versión indica que el hombre podría haber sido trasladado en vehículo hacia la localidad de Río Colorado. La hipótesis surgió a partir del testimonio de una mujer que habría llevado a Procoppo en su automóvil y luego se comunicó con su familia. A través de un mensaje de voz, la mujer confirmó que el 26 de agosto lo dejó en el puente de Río Colorado, sobre la Ruta Nacional 22.

Procoppo desapareció el domingo 24 de agosto, luego de concurrir con su pareja e hija a un local bailable de la capital rionegrina. Las cámaras de seguridad lo registraron caminando solo por distintos sectores de la ciudad hasta llegar a la zona costera. En una de las filmaciones, se lo observa descendiendo hacia el río, lo que motivó un intenso operativo de búsqueda fluvial, con intervención de Prefectura Naval, Policía de Río Negro y brigadas especializadas. Sin embargo, no se obtuvieron resultados positivos.

El nuevo testimonio indica que una mujer habría encontrado a Procoppo desorientado y lo trasladó en su vehículo hasta inmediaciones del puente sobre la Ruta Nacional 22, en Río Colorado. Según trascendió, el hombre mostró su DNI durante el trayecto, lo que permitió identificarlo. La conductora, al sospechar de quién se trataba, se comunicó con familiares del desaparecido, quienes viajaron a la zona para verificar la información. La versión reconfigura por completo el eje de la investigación.

Cristian Procoppo fue visto por última vez en la madrugada del 24 de agosto

Hasta el momento, la causa se había centrado en la hipótesis de que Procoppo se había arrojado o había sido empujado al río, como sostenía su entorno familiar. “Solo resta que aparezca para darle un último adiós”, había escrito su hermana en redes sociales, en referencia a las imágenes que lo mostraban en la costa. El giro hacia Río Colorado abre nuevas líneas de trabajo para las fuerzas de seguridad, que ahora deberán ampliar el radio de búsqueda terrestre y verificar cámaras en la zona.

-