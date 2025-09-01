Sin rastros de Cristian Procoppo tras una semana de búsqueda en Viedma

Este domingo se cumplió una semana de la desaparición de Cristian Leonardo Procoppo, el hombre de 45 años oriundo de Patagones que fue visto por última vez en la madrugada del 24 de agosto, cuando cayó al río Negro en la ciudad de Viedma. A pesar del despliegue de Prefectura Naval Argentina y la colaboración de voluntarios, hasta el momento no se han obtenido resultados positivos. La búsqueda continúa por agua y tierra, con guardias activas y recorridas constantes en la zona costera.

Según informaron sus familiares, el operativo acuático se realiza con dos o tres embarcaciones durante el día, dependiendo de las condiciones de marea. En paralelo, hermanos y amigos de Procoppo recorren la costa en vehículos, atentos a cualquier indicio. La comunidad permanece en alerta, mientras se renueva el pedido de colaboración ciudadana.

Las grabaciones de cámaras de seguridad fueron clave en la reconstrucción del recorrido. Las imágenes muestran a Procoppo solo en todo momento y la última secuencia registrada a la altura de la avenida Villarino al 600, donde se lo observa cruzar la vereda y descender hacia el río Negro. Se presume que salió del boliche “Zeus” a las 5:10 de la madrugada, tras lo cual caminó por el barrio Sargento Cabral, pasó por el barrio Ceferino y se dirigió en línea recta hacia la calle Alvear y la costanera.

La Prefectura de Patagones mantiene guardia permanente en el río Negro, con patrullajes fluviales y vigilancia costera. Las autoridades indicaron que el rastrillaje se extenderá mientras las condiciones lo permitan y que se aguarda la intervención de peritos especializados en búsquedas subacuáticas. La causa está en manos de la Fiscalía de turno, que coordina las diligencias junto a la Policía de Río Negro y organismos de emergencia.