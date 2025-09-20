Un impactante accidente de tránsito ocurrió este viernes alrededor de las 20 en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1243, frente al predio conocido como La Dolfina, en la localidad de Plottier. Un vehículo que circulaba en sentido oeste colisionó contra un poste de alumbrado público y, tras el impacto, se despistó y comenzó a incendiarse en la zona del motor.

Según informaron los Bomberos Voluntarios de Plottier, al arribar al lugar se encontraron con un solo vehículo involucrado. El ocupante estaba inconsciente en el interior del habitáculo. Afortunadamente, otros automovilistas que presenciaron el hecho lograron rescatar al hombre antes de que las llamas se propagaran por completo, utilizando extintores para contener el fuego de manera inicial.

El conductor, un joven de 24 años, presentaba traumatismos importantes en la cabeza como consecuencia del impacto. El personal del Hospital de Plottier acudió rápidamente al lugar y se encargó del traslado del herido, quien fue derivado a un centro de salud para recibir atención médica. Actualmente, se encuentra en observación.

El siniestro generó demoras en el tránsito mientras trabajaban los equipos de emergencia. Las causas del accidente aún se investigan, aunque se presume que el conductor perdió el control del vehículo antes de chocar contra el poste.