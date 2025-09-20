¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Sábado 20 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Lucha contra el narcotráfico

Cayó una red de drogas sintéticas en Rosario: lo que hallaron en 6 casas

Los operativos comenzaron a primera hora del sábado y terminaron con cuatro personas detenidas en el marco de una investigación federal.

Por Redacción

Sabado, 20 de septiembre de 2025 a las 19:39
Cuatro personas fueron detenidas en Rosario acusadas de integrar una red dedicada a la comercialización de drogas sintéticas. Los procedimientos se realizaron este sábado desde las 8 de la mañana, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Los operativos estuvieron a cargo de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Justicia Federal de Rosario.

Allanamientos en seis domicilios

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en seis domicilios de la ciudad. En los inmuebles se incautaron:

  • Más de 800 pastillas de éxtasis

  • Cristales, cocaína, marihuana, ketamina líquida y hongos alucinógenos

  • Plantas de cannabis en proceso de cultivo

  • Fertilizantes e insumos para la producción

  • Más de $600.000 en efectivo

  • Teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación

En uno de los domicilios, los investigadores encontraron documentos a nombre de un joven que no estaba presente, hecho que quedó bajo análisis para determinar posibles vínculos.

Identificación de los detenidos

Los cuatro detenidos fueron identificados como:

  • Damián Alejandro Scofano

  • Sofía Andrea Marino Tamagno

  • Candela Azul Pérez López

  • Miqueas Iván Golubenko

Todos quedaron a disposición del juez de Garantías, a pedido del fiscal Santiago C. Alberdi, de la Unidad Fiscal Rosario.

Próximos pasos judiciales

El fiscal Alberdi solicitó la detención formal de los acusados y adelantó que se convocará a una audiencia en los términos del artículo 254 del Código Procesal Penal Federal.

La investigación continúa para determinar la extensión de la red y la posible participación de otras personas.

