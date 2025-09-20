Cayó una red de drogas sintéticas en Rosario: lo que hallaron en 6 casas

Cuatro personas fueron detenidas en Rosario acusadas de integrar una red dedicada a la comercialización de drogas sintéticas. Los procedimientos se realizaron este sábado desde las 8 de la mañana, en el marco de una causa por infracción a la Ley 23.737.

Los operativos estuvieron a cargo de la División Antidrogas de la Policía Federal Argentina, con intervención de la Justicia Federal de Rosario.

Allanamientos en seis domicilios

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en seis domicilios de la ciudad. En los inmuebles se incautaron:

Más de 800 pastillas de éxtasis

Cristales, cocaína , marihuana , ketamina líquida y hongos alucinógenos

Plantas de cannabis en proceso de cultivo

Fertilizantes e insumos para la producción

Más de $600.000 en efectivo

Teléfonos celulares y documentación de interés para la investigación

En uno de los domicilios, los investigadores encontraron documentos a nombre de un joven que no estaba presente, hecho que quedó bajo análisis para determinar posibles vínculos.

Identificación de los detenidos

Los cuatro detenidos fueron identificados como:

Damián Alejandro Scofano

Sofía Andrea Marino Tamagno

Candela Azul Pérez López

Miqueas Iván Golubenko

Todos quedaron a disposición del juez de Garantías, a pedido del fiscal Santiago C. Alberdi, de la Unidad Fiscal Rosario.

Próximos pasos judiciales

El fiscal Alberdi solicitó la detención formal de los acusados y adelantó que se convocará a una audiencia en los términos del artículo 254 del Código Procesal Penal Federal.

La investigación continúa para determinar la extensión de la red y la posible participación de otras personas.