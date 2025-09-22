Cuál es el estado de salud del nene que sobrevivió al vuelco en Ruta 2

Los médicos del hospital Francisco López Lima informaron que el pequeño está en buen estado general, que no fue necesario realizarle una cirugía en la cabeza, algo que se había evaluado en un primer momento, y que sigue bajo observación permanente, acompañado por su familia más cercana.

Otro dato alentador es que intentan retirarle el tubo de asistencia para que pueda alimentarse por sus propios medios. Si el proceso resulta exitoso, los profesionales confían en que la recuperación seguirá avanzando en los próximos días, lo que encendió una luz de esperanza para todos.

El vuelco ocurrió el domingo a la altura del kilómetro 37, cuando el Chevrolet Cruze en el que viajaban salió de la cinta asfáltica y dio varios tumbos. La conductora, su mamá, Nadia Paola Sotelo, de 36 años, falleció en el acto. Era psicóloga, oriunda de Formosa y trabajaba en Neuquén.

Las primeras pericias apuntan a que el auto mordió la banquina y esa maniobra desencadenó el accidente. La fiscalía de San Antonio Oeste sigue trabajando para determinar con precisión cómo ocurrió el siniestro, mientras la atención de todos está puesta en la evolución del niño que lucha por recuperarse.

