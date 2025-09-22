Tragedia en la Ruta 2: la víctima es una psicóloga neuquina y su hijo sigue grave en Roca

La tragedia en la Ruta 2 golpea de lleno a Neuquén: la mujer que murió tras volcar con su auto fue identificada como Paola Sotelo, psicóloga de 36 años, que regresaba de un viaje rumbo a su ciudad. Su hijo, un niño pequeño que viajaba junto a ella, permanece internado en estado grave, con pronóstico reservado.

Según confirmaron fuentes policiales, la mujer que manejaba el Chevrolet Cruze perdió el control del vehículo a la altura del kilómetro 40, mordió la banquina y volcó varias veces. El impacto fue brutal: ella falleció en el acto y su hijo salió despedido del habitáculo.

El menor fue trasladado de urgencia al hospital de Roca, donde ingresó con una fractura en un brazo y traumatismo de cráneo severo y fue conectado a respiración mecánica asistida. Los médicos ya le realizaron estudios y analizan una posible intervención quirúrgica.

El vuelco fatal mantuvo cortada la Ruta 2 durante horas mientras trabajaban la Policía, el Gabinete de Criminalística y la Fiscalía de turno. Todo apunta a que se trató de una maniobra desafortunada que terminó en tragedia, aunque se esperan peritajes para confirmar las circunstancias.