Tragedia en Ruta 2: murió una mujer y su hijo resultó gravemente herido tras un vuelco

Una tragedia vial se registró este domingo cerca del mediodía en la Ruta Provincial N° 2, a la altura del kilómetro 40, en inmediaciones de San Antonio Oeste. Una mujer, oriunda de Neuquén, perdió la vida tras volcar su vehículo, que según fuentes, habría perdido el control por causas que aún se investigan.

El hijo de la víctima, que viajaba con ella, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de inmediato al hospital de Roca para recibir atención médica especializada. Su estado de salud se reportaba como delicado.

Personal policial, Bomberos y la ambulancia de SAO se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y asegurar la zona.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas exactas del accidente, mientras se espera que se brinden más detalles en las próximas horas.

Este siniestro volvió a poner en alerta a los conductores que circulan por la Ruta 2, donde la combinación de condiciones de tránsito y factores climáticos han generado situaciones de riesgo en los últimos meses.