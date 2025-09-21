¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 21 de Septiembre, Neuquén, Argentina
SAN ANTONIO OESTE

Tragedia en Ruta 2: murió una mujer y su hijo resultó gravemente herido tras un vuelco

Una mujer perdió la vida este domingo tras volcar su vehículo en la Ruta Provincial N° 2, a la altura del kilómetro 40, cerca de San Antonio Oeste. Su hijo, que viajaba con ella, resultó gravemente herido y fue trasladado al hospital de Roca para recibir atención médica especializada.

Por Redacción

Domingo, 21 de septiembre de 2025 a las 20:10
Una tragedia vial se registró este domingo cerca del mediodía en la Ruta Provincial N° 2, a la altura del kilómetro 40, en inmediaciones de San Antonio Oeste. Una mujer, oriunda de Neuquén, perdió la vida tras volcar su vehículo, que según fuentes, habría perdido el control por causas que aún se investigan.

El hijo de la víctima, que viajaba con ella, sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de inmediato al hospital de Roca para recibir atención médica especializada. Su estado de salud se reportaba como delicado.

Personal policial, Bomberos y la ambulancia de SAO se hicieron presentes en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y asegurar la zona.

Las autoridades continúan trabajando para determinar las causas exactas del accidente, mientras se espera que se brinden más detalles en las próximas horas.

Este siniestro volvió a poner en alerta a los conductores que circulan por la Ruta 2, donde la combinación de condiciones de tránsito y factores climáticos han generado situaciones de riesgo en los últimos meses.

