Murió un hombre de Aguada Cecilio en un accidente sobre la Ruta 23, cerca de Valcheta

Un hombre oriundo de Aguada Cecilio murió este domingo en un accidente vial sobre la Ruta Nacional 23, en cercanías de Valcheta. El siniestro ocurrió cuando el vehículo, un Volkswagen Senda, despistó y volcó en una zona de rectas, a unos 20 kilómetros del casco urbano. El conductor viajaba solo y falleció en el lugar, según confirmaron fuentes policiales.

El hecho fue reportado por automovilistas que circulaban por la zona y dieron aviso a la unidad policial de Valcheta. Personal de la Comisaría 15°, junto a bomberos voluntarios y agentes de salud, acudieron al lugar y constataron el fallecimiento del hombre, que fue identificado como vecino de Aguada Cecilio. La víctima quedó atrapada en el habitáculo del vehículo, lo que obligó a realizar tareas de rescate para retirar el cuerpo.

La Fiscalía de turno dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo para la realización de la autopsia. En el lugar trabajó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó peritajes sobre la calzada y el vehículo siniestrado. Las primeras hipótesis apuntan a una posible pérdida de control, aunque no se descarta que las condiciones climáticas o el estado de la ruta hayan influido en el desenlace.

El tránsito fue reducido durante varias horas mientras se realizaban las tareas de peritaje y remoción del vehículo. La comunidad de Aguada Cecilio expresó su pesar por el fallecimiento del vecino, cuya identidad será confirmada oficialmente una vez finalizadas las diligencias judiciales.