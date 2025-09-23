Armados, con cosas robadas de una ferretería y cocaína lista

Un auto que realizaba maniobras peligrosas derivó en un operativo clave para descubrir un robo en el sector norte de Roca. La Policía de Río Negro atrapó durante la madrugada a dos hombres que estarían involucrados en el ataque sufrido en una ferretería. Además de diversas herramientas sacadas del local también encontraron dos armas listas para disparar y casi 260 gramos de cocaína valuados en casi 6 millones de pesos.

El operativo dejó al descubierto un combo explosivo: droga, armas y un reciente golpe delictivo contra una ferretería. Todo arrancó cuando efectivos de la Comisaría 21° patrullaban la calle Tres de Febrero y, al llegar a General Paz, detectaron un auto con vidrios polarizados y dos ocupantes que no pudieron disimular la actitud sospechosa.

Con apoyo de otro móvil, los policías frenaron al Volkswagen Fox y realizaron la primera requisa. Detrás de los asientos apareció una caja de herramientas y un kit de máquinas de mano, que coincidían con lo que horas antes había denunciado como robado el dueño de una ferretería de calle Evita. El comerciante había señalado que los ladrones forzaron la cerradura del local el domingo a primera hora de la mañana.

En el. auto, debajo de la palanca de cambios hallaron la cocaína y los dos revólveres

La tensión creció cuando familiares de los sospechosos, de 39 y 35 años, se acercaron al procedimiento e intentaron frenar el accionar policial. Sin perder tiempo, los uniformados trasladaron a los detenidos y al vehículo hasta la Comisaría 21°, donde, ante testigos, se hizo una revisión más minuciosa.

Fue entonces cuando el hallazgo se volvió más pesado: debajo del cobertor de la caja de cambios escondían una pistola calibre 22, un revólver 38 cargado y casi 260 gramos de cocaína listos para su venta. Según cálculos oficiales, ese cargamento vendido al menudeo, supera los seis millones de pesos.