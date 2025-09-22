Primer barco con acero chino para VMOS atracó en el puerto rionegrino

El buque Coreship OL llegó al puerto de San Antonio Este con 7.800 toneladas de chapas de acero traídas desde China. La descarga comenzó ayer y marca el inicio de una serie de operativos que tendrán como destino el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, donde se levantarán los gigantescos tanques de almacenamiento de crudo.

Este barco es apenas la avanzada: se esperan otros tres en las próximas semanas con el mismo tipo de carga. El acero será pieza clave para la obra que promete cambiar la matriz económica de Sierra Grande y volver a poner al puerto rionegrino en el mapa grande de la logística energética.

Antes de la llegada del Coreship OL, ya habían ingresado al predio de Punta Colorada varias partidas de chapas transportadas en camiones. Ese movimiento de cargas por tierra y mar refleja la magnitud del operativo que VMOS impulsa para acelerar los plazos de la construcción.

San Antonio Este, que durante años estuvo atado a los vaivenes de las exportaciones frutícolas, ahora se transforma en protagonista de un proyecto industrial de otra escala. La descarga del acero no es un hecho aislado, sino el inicio de una etapa que combina inversión, empleo y expectativas para toda la región.

Con el arribo de los próximos buques y el acopio del material, se pondrá en marcha la fase de montaje de los tanques. Cada pieza de acero descargada en SAE representa un paso más hacia el objetivo de consolidar a Punta Colorada como base del megaproyecto petrolero que mira al Atlántico y al mundo.