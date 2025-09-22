¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Martes 23 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Megaproyecto de Punta Colorada

Primer barco con acero chino para VMOS atracó en el puerto rionegrino

El primer buque con casi 8 mil toneladas de acero atracó en San Antonio Este. El material servirá para levantar los tanques de almacenamiento del megaproyecto petrolero VMOS en Sierra Grande.

Por Fabian Rossi
Martes, 23 de septiembre de 2025 a las 09:30
El puerto de San Antonio Este comenzó a recibir el acero que se usará en Punta Colorada.

El buque Coreship OL llegó al puerto de San Antonio Este con 7.800 toneladas de chapas de acero traídas desde China. La descarga comenzó ayer y marca el inicio de una serie de operativos que tendrán como destino el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) en Punta Colorada, donde se levantarán los gigantescos tanques de almacenamiento de crudo.

Este barco es apenas la avanzada: se esperan otros tres en las próximas semanas con el mismo tipo de carga. El acero será pieza clave para la obra que promete cambiar la matriz económica de Sierra Grande y volver a poner al puerto rionegrino en el mapa grande de la logística energética.

Antes de la llegada del Coreship OL, ya habían ingresado al predio de Punta Colorada varias partidas de chapas transportadas en camiones. Ese movimiento de cargas por tierra y mar refleja la magnitud del operativo que VMOS impulsa para acelerar los plazos de la construcción.

San Antonio Este, que durante años estuvo atado a los vaivenes de las exportaciones frutícolas, ahora se transforma en protagonista de un proyecto industrial de otra escala. La descarga del acero no es un hecho aislado, sino el inicio de una etapa que combina inversión, empleo y expectativas para toda la región.

Un buque descargó más de 8 mil toneladas de material proveniente de China.

Con el arribo de los próximos buques y el acopio del material, se pondrá en marcha la fase de montaje de los tanques. Cada pieza de acero descargada en SAE representa un paso más hacia el objetivo de consolidar a Punta Colorada como base del megaproyecto petrolero que mira al Atlántico y al mundo.

