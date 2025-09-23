Muerte tras cesárea en Catriel: la autopsia pone bajo sospecha al hospital

El informe preliminar de autopsia confirmó que Mariluz Rodríguez, la mujer de 42 años que murió tras una cesárea en el hospital de Catriel, sufrió un edema pulmonar y un trauma abdominoperinial. El informe preliminar de autopsia ya está en manos del fiscal Leandro López, que investiga una posible mala praxis médica en la atención que recibió. La madre había dado a luz a su quinto hijo, le practicaron una ligaduras de trompas y falleció después, en un caso que conmociona a toda la comunidad. El bebé está en buen estado de salud.

La secuencia comenzó el viernes, cuando Rodríguez ingresó al hospital Cecilia Grierson para dar a luz. El parto se realizó por cesárea y, a pedido de la paciente, también se practicó una ligadura de trompas. Según el director del hospital y ginecólogo a cargo de la cirugía, Alberto Bellido, la intervención fue normal y sin complicaciones. “Era una mujer sana, sin enfermedades de base, todo salió bien”, comentó.

Sin embargo, el sábado por la mañana la situación cambió por completo. La mujer fue encontrada sin vida en su habitación, pese a los intentos de reanimación del personal de guardia. La muerte fue informada de inmediato a la Justicia, a pedido del propio director del hospital, que se mostró “desconcertado” por lo sucedido.

El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Roca, donde médicos forenses realizaron la autopsia. El informe preliminar determinó que la causa de muerte fue un edema pulmonar acompañado de un trauma abdominoperinial. Con esa conclusión, la fiscalía avanza ahora en la investigación de responsabilidades médicas, bajo la hipótesis de una mala praxis, aunque el legajo se mantiene como muerte dudosa.

El director del hospital de Catriel, Alberto Bellido, fue el ginecólogo que estuvo a cargo del parte de Mariluz Rodríguez

Mientras tanto, el bebé nacido por cesárea se encuentra en buen estado de salud y quedó al cuidado de sus familiares.

¿Qué es un trauma abdominoperinial y por qué puede ser mortal?

El trauma abdominoperinial es una lesión que afecta simultáneamente la zona abdominal y el periné, lo que puede provocar hemorragias internas graves y comprometer órganos vitales. Si no se detecta ni se trata a tiempo, puede desencadenar un shock y fallas respiratorias, como el edema pulmonar que también presentaba Rodríguez. Estos hallazgos forenses son clave para determinar si hubo errores en la cirugía o en los controles posteriores al parto.