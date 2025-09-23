Cinco sospechosos detenidos en un operativo sorpresa en Parque Industrial

Pasado el mediodía de este martes, personal de la Comisaría 20º del Parque Industrial llevó adelante un allanamiento ordenado por la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos.

La diligencia comenzó a las 12:20 y se extendió hasta las 13:30, con la participación de distintas áreas de la fuerza. El procedimiento tuvo resultados positivos y permitió avanzar en la investigación en curso.

Cinco demorados y secuestro de pruebas

Durante el operativo se demoró a cinco personas, señaladas como presuntos autores del hecho investigado.

Además, se procedió al secuestro de diversos elementos de interés para la causa, los cuales fueron resguardados bajo la correspondiente cadena de custodia para su análisis posterior.

Contexto de la causa

El allanamiento forma parte de una investigación por robo en poblado y en banda, un delito que contempla la participación de varias personas y que es seguido de cerca por la fiscalía interviniente.

La causa está en manos de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos, que dispuso las medidas judiciales para avanzar en la recolección de pruebas y el esclarecimiento de los hechos.