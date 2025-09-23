Desaparecidas en La Matanza: un auto blanco, rumores y la angustia de las familias

La desaparición de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Morena Gutiérrez mantiene en vilo a La Matanza. Las jóvenes, de 20 y 15 años, respectivamente, fueron vistas por última vez el viernes 19 de septiembre por la noche en la rotonda de la YPF ubicada en Camino de Cintura y Avenida Crovara, en La Tablada. Desde entonces, sus celulares permanecen apagados y no hay información sobre su paradero.

Según los familiares, las chicas habían acordado encontrarse con alguien que las iba a pasar a buscar. La última pista es un auto blanco en el que presuntamente subieron, aunque las cámaras de seguridad de la zona no permiten identificar la patente del vehículo. “Todavía no tenemos algo concreto, desde esa madrugada no sabemos nada”, contó Sabrina, madre de Morena, a TN.

En medio del misterio, comenzaron a circular versiones no confirmadas sobre un supuesto pago de 300 dólares por un encuentro con un cliente, al que se habrían sumado Brenda y Morena, y a la menor, Lara. Ni la Policía Bonaerense ni la Justicia confirmaron esta información. “Yo pensé que mis nietas trabajaban de camareras y después se me cayó el cielo encima”, declaró Antonio, abuelo de las jóvenes, aunque aclaró: “Me niego a pensar que haya pasado algo malo”.

La investigación está a cargo de la UFI Descentralizada N° 2 de Laferrere, bajo la carátula de “averiguación de paradero”, dirigida por el fiscal Gastón Duplaá. Hasta el momento no se descarta ninguna hipótesis, pero no hay pistas concretas. Las familias insisten en que nunca se ausentan de esta manera ni dejan de comunicarse: “Aunque tiene 20 años, jamás apaga el celular”, remarcaron.

Para intentar dar con ellas, el municipio de La Matanza lanzó una campaña en redes sociales con los rostros de las tres jóvenes, solicitando información que pueda ayudar en la búsqueda. El mensaje del flyer es claro: “Si las buscamos, no desaparecen”, y se acompaña de un número de contacto para aportar datos.