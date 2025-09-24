Las autoridades confirmaron que los cuerpos encontrados en un pozo séptico de una vivienda en Florencio Varela corresponden a las jóvenes Morena Verri (20 años), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), quienes estaban desaparecidas desde el viernes 19 de septiembre.

Las primeras pericias realizadas indican que los homicidios se produjeron el mismo día en que las chicas desaparecieron, el viernes 19. Según fuentes policiales, las jóvenes ejercían habitualmente la prostitución en la zona de Flores, especialmente en el barrio 1-11-14, donde se concentra la actividad de una organización delictiva dedicada al narcotráfico.

Quién sería el sospechoso

La policía está tras la pista de un ciudadano peruano, identificado como líder de esta banda dedicada al tráfico de drogas y con presencia en el barrio 1-11-14 y otras áreas de Flores. Hasta el momento, cuatro personas han sido detenidas por su presunta vinculación con este líder narco, y sus domicilios se encuentran entre Bajo Flores y el sur del Conurbano bonaerense.

Las investigaciones incluyen el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad, que registraron a las jóvenes subiendo voluntariamente a una camioneta blanca con patente adulterada en la Rotonda de La Tablada el viernes 19. La denuncia formal sobre la desaparición fue presentada el domingo por la tarde, y la identificación del vehículo se entregó a la Justicia el lunes por la mañana.

Un dato clave para la localización fue el impacto de uno de los celulares de las víctimas en una antena de Florencio Varela, lo que activó la búsqueda en esa área. Allí, la policía encontró que familiares del jefe narco alquilaban una vivienda donde se habrían cometido los asesinatos.

En un momento de gran tensión, los familiares de Morena, Lara y Brenda se acercaron a la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) para solicitar explicaciones sobre el operativo en Florencio Varela. Varias personas se descompensaron frente a las cámaras, reflejando el profundo dolor que atraviesan.