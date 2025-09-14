Por la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional, el campeón defensor Platense derrotó como visitante a Defensa y Justicia 2 a 1, dando vuelta el resultado en Florencio Varela para sumar su segundo triunfo en el campeonato. Los dirigidos por el Kily González revirtieron el 0-1 inicial gracias a los tantos de Ignacio Schor y Ronaldo Martínez, mientras que Juan Miritello había puesto en ventaja al Halcón.

Defensa y Justicia 1-2 Platense, los goles

El conjunto local se había puesto en ventaja a los 32 minutos de juego por intermedio de Meritello, resultado con el que se fueron a los vestuarios en el entretiempo. Luego de un centro desde la derecha de Abiel Osorio, al que le habían anulado un gol por una falta previa al tanto, envió un centro desde la derecha para que el otro atacante del Halcón establezca el 1-0 parcial.

Pero el equipo dirigido por el Kily González volvió con todo y al minuto del complemento lo empató con la aparición de Ignacio Schor. El delantero corrió al espacio tras un pase largo de Rodrigo Herrera, tomó a toda la defensa local saliendo y resolvió con un toque de primera sobre el cuerpo del Enrique Bologna, quien quedó a mitad de camino.

Defensa sintió el impacto, continuó dormido y sólo dos minutos más tarde, recibió el segundo del visitante a través de Ronaldo Martínez, con una espectacular pirueta en el aire para conectar el centro de Herrera. El paraguayo llegó así a cinco tantos en este Torneo Clausura y se subió en soledad a la cima de la tabla de goleadores.

Cuando quiso reaccionar el dueño de casa, el partido se le había puesto costa arriba, y aunque intentó por distintos medios llegar a la igualdad, vio como la presentación nocturna ante su gente se le esfumaba de las manos. Fue final en el Norberto Tomaghello y los tres puntos fueron para un Platense que parece reaccionar tras un mal arranque de campeonato y, si gana su duelo postergado ante Independiente, se meterá entre los ocho clasificados a octavos de final.

Formaciones

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín hausch, Santiago Sosa, Kevin Gutiérrez, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: mariano Soso.

Platense: Andrés Desábato; Juan Saborido, Ignacio Vázquez, Oscar Salomón, Raúl Lozano; Guido Mainero, Rodrigo Herrera, Franco Baldassarra, Franco Zapiola; Ronaldo Martínez, Agustín Shor. DT: Cristian González.