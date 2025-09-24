Morena, Lara y Brenda: los vínculos del triple femicidio con el narcotráfico en La Matanza

La hipótesis principal de los investigadores es que las tres jóvenes fueron víctimas de una trampa narco vinculada a una deuda de 70.000 dólares en una operación de drogas. Según reconstruyó la Policía, las chicas fueron vistas por última vez cuando subían a una camioneta blanca a 150 metros de la rotonda de Crovara y ruta 3.

Desde allí, fueron trasladadas hasta la villa 1-11-14 de la ciudad de Buenos Aires, en la zona conocida como “el área peruana”, donde operan organizaciones narcocriminales de esa nacionalidad. En ese lugar, se les habría recriminado una maniobra para eludir el pago del dinero comprometido.

Posteriormente, las víctimas fueron llevadas nuevamente al conurbano bonaerense, esta vez hasta una vivienda ubicada en Chañar y Río Jachal, en Florencio Varela. Allí se produjo el desenlace fatal: sus cuerpos fueron hallados mutilados dentro de la propiedad, donde también había un pozo séptico.

La Policía Bonaerense confirmó la identidad de las tres víctimas y notificó a sus familias. Con las grabaciones de cámaras de seguridad, se logró reconstruir gran parte del recorrido y detener a cuatro sospechosos que habrían participado del crimen.

En paralelo, la Justicia ordenó realizar las autopsias a los cuerpos para establecer con precisión la causa de muerte y reunir pruebas clave para la investigación, que aún se encuentra en curso.

Durante el operativo, se identificó al narcotraficante Marco Estrada González como jefe de la organización sospechada. Según las primeras pericias, uno de sus lugartenientes prófugos habría planificado y ejecutado el triple crimen.

El ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, confirmó en conferencia de prensa que se trató de “una trampa organizada por una banda narco con base en el barrio 1-11-14”. Y agregó: “Las chicas fueron engañadas con la promesa de cobrar dinero, pero en realidad las llevaron a un escenario planificado para asesinarlas”.