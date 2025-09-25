La mañana del 25 de septiembre de 2025 en Radio 10 se vio interrumpida por un violento episodio que generó conmoción en el barrio porteño de Palermo. Una mujer irrumpió en la puerta de la emisora ubicada sobre la calle Uriarte, gritando y con un palo de hockey en mano, comenzó a destrozar dos vehículos estacionados allí.

Los autos dañados pertenecen a los periodistas Gustavo Sylvestre y Gabriela Radice. Testigos relataron que la mujer estaba visiblemente alterada y vociferaba palabras incoherentes mientras golpeaba los parabrisas, la carrocería y la pintura de los vehículos. El impacto fue tal que el estruendo del primer parabrisas roto sorprendió a todos los presentes, quienes rápidamente pasaron del asombro al miedo.

Gustavo Sylvestre interrumpió la transmisión de su programa Mañana Sylvestre para informar sobre el incidente: “Una persona que estaba acá en la puerta, aparentemente con las facultades mentales alteradas y con un palo de hockey empezó a romper los autos que están estacionados en la puerta de la radio”.

El periodista detalló la magnitud del daño: “El que más destrozó es el de Gabriela Radice, le rompió los vidrios, le abolló todo el auto”. Además, explicó que su vehículo, que estaba adelante del de Radice, sufrió la rotura de ambos espejos retrovisores.

Un testigo pudo ver lo que ocurrió

Un testigo cercano, Ariel Zak, aportó que la mujer parecía fuera de sí, con un barbijo cubriéndole la boca, muy nerviosa y gritando palabras sin sentido. La policía de la Ciudad estaba presente pero inicialmente no intervino. Fue necesaria la llegada de media docena de agentes para detenerla y evitar que continuara con la agresión.

Desde la emisora informaron que la mujer fue trasladada a una dependencia policial para determinar las causas de su comportamiento y las consecuencias legales. Sylvestre aclaró que el ataque no tenía relación personal con la radio ni con sus integrantes: “Vino acá a la mañana sin ningún motivo, porque no era que identificaba ni a la radio ni a nadie en particular, sino que simplemente gritaba cosas incoherentes”.

Mujer destruye autos en Radio 10 y es arrestada.

El periodista reflexionó sobre la situación y destacó que, aunque los daños materiales son reparables, lo preocupante sería una agresión física: “Las cosas materiales a mí me tienen sin preocupación porque tienen solución. El tema es cuando pasa a la agresión física. Yo salí, me miró pero no me dijo absolutamente nada. Está todo bien, no pasó a mayores. Quedan los autos, que se encargará el seguro, y el mal momento”.

Así, la puerta de Radio 10 en Palermo fue escenario de una inesperada muestra de furia que sorprendió a todos y dejó secuelas visibles en los vehículos de dos reconocidos periodistas.