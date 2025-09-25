Alison Calfunao: "Me dejaron sola en el quirófano, hicieron lo que quisieron conmigo"

Alison Calfunao tenía programada una operación de ligadura de trompas en una clínica privada de Neuquén, pero lo que debía ser una cirugía menor se transformó en una pesadilla. Durante la intervención sufrió dos paros cardiorrespiratorios que pusieron en riesgo su vida y la obligaron a atravesar un largo proceso médico que incluyó un trasplante de corazón.

“Me dejaron sola en el quirófano, hicieron lo que quisieron conmigo”, relató en una entrevista en el programa La primera mañana por AM550, al apuntar directamente contra un ginecólogo y un anestesista, a quienes responsabiliza por mala praxis.

La causa avanza en la justicia neuquina bajo la fiscalía de Andrés Azar. El equipo de abogados de Calfunao busca imputar a los dos profesionales y a la clínica. Argumentan que ésta no contaba con una unidad de terapia intensiva, a pesar de realizar cirugías frecuentes como cesáreas y ligaduras.

Alison, antes de someterse a una intervención de ligadura de trompas.

La mujer señaló que el caso se complejizó con contradicciones en los testimonios del personal de salud y con demoras en peritajes clave, como el análisis de la máquina que debía registrar en tiempo real la temperatura, frecuencia cardíaca y otros signos vitales durante la operación. “Todavía no tenemos resultados, pero sabemos que hubo fallas graves”, aseguró.

Alison asegura que no busca venganza sino reparación: “Sé que se va a hacer justicia y que los responsables van a pagar por lo que hicieron”.

Secuelas y resistencia

Tras ser derivada a distintas clínicas locales y, finalmente, a Buenos Aires en un vuelo sanitario, Calfunao inició un proceso de rehabilitación que continúa hasta hoy. Se somete a controles periódicos y espera en pocos días recibir una prótesis que mejorará su calidad de vida.

Mientras tanto, su familia enfrenta dificultades con la cobertura de la obra social y los reintegros por alojamiento y traslados en la Ciudad de Buenos Aires. “Tuvimos que pelear hasta por cláusulas abusivas que querían hacernos firmar para impedir acciones legales contra la clínica”, reveló.

