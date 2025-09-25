Los detenidos por el triple crimen en Varela se negaron a declarar

Los cuatro detenidos por el asesinato de Brenda del Castillo, Morena Verri y Lara Gutiérrez en Florencio Varela decidieron no brindar declaraciones ante la Justicia y permanecerán en prisión preventiva. Se trata de Magalí Celeste González Guerrero, Daniela Iara Ibarra, Maximiliano Andrés Parra y Miguel Ángel Villanueva Silva, quienes fueron formalmente imputados por homicidio agravado.

Durante la audiencia, los imputados estuvieron frente al fiscal Gastón Dupláa, responsable de la causa, pero optaron por guardar silencio, según informaron fuentes judiciales. Con esta decisión, continúan los procedimientos legales mientras avanza la investigación sobre el brutal crimen que conmocionó a Florencio Varela.

El fiscal y su equipo continúan recabando pruebas y testimonios que permitan esclarecer la mecánica del asesinato, mientras los imputados permanecen bajo custodia policial, a la espera de próximos pasos procesales.

La medida de prisión preventiva garantiza que los acusados permanezcan a disposición de la Justicia, en un caso que mantiene en vilo a la comunidad local y que sigue siendo investigado como un homicidio agravado con múltiples víctimas.