La Municipalidad de Villa La Angostura, a través de la Secretaría de Gobierno, anunció la apertura de la convocatoria destinada a artistas locales y regionales que deseen formar parte de la Fiesta Nacional de los Jardines 2026, uno de los eventos culturales más importantes de la localidad y de la región patagónica. La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la participación artística, promover la producción cultural y conformar una programación diversa, representativa y de calidad, con una marcada presencia de propuestas locales y regionales.

El proceso de inscripción para participar de la Fiesta Nacional de los Jardines 2026 se realizará de manera íntegramente online, a través de un formulario oficial habilitado por la Municipalidad de Villa La Angostura. Esta modalidad permitirá relevar propuestas artísticas de diversos lenguajes y disciplinas, facilitando la participación tanto de artistas locales como regionales. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 11 de enero del año que viene inclusive, fecha límite para completar y enviar la postulación correspondiente.

En cuanto a la selección de los proyectos, desde la Secretaría de Gobierno informaron que se evaluarán distintas condiciones orientadas a garantizar una programación de calidad, profesional y representativa del espíritu del evento. Se priorizarán las propuestas que cuenten con material de autoría propia, así como aquellos artistas o grupos que mantengan una actividad sostenida durante los últimos dos años. También se tendrá en cuenta la posibilidad de facturación correspondiente y el aporte cultural de cada proyecto, valorando especialmente la diversidad artística y la contribución a una grilla equilibrada y enriquecedora para el público de la Fiesta Nacional de los Jardines.

Cuál es el origen de la Fiesta

A partir del año 1973, hay documentos que demuestran la preocupación del Municipio en mejorar el aspecto estético de la localidad, para dar una imagen de orden, aseo y buen mantenimiento de las propiedades; para lo cual se enuncian pautas mínimas que los vecinos debían cumplir para contribuir en el mejoramiento del pueblo. En esa época ya se consideraba al Turismo como la principal industria de Villa La Angostura.

Desde esa década, se implementó el uso oficial de un sello que se utilizaba como membrete en las notas y sobres emitidos, con la leyenda "El aspecto de su casa es su aporte al turismo"; la idea según explican, era concientizar a la población a través del mencionado eslogan.

La idea original de la Fiesta surge de la mano de la señora Margarita Moure, ex intendenta dela localidad, en el período que se extiende desde, 05/01/87 hasta el 10/12/91 y la poeta y periodista Arlette Neyens, quien falleció el pasado 8 de febrero de 2022 en Villa La Angostura.

Además, desde el Museo especificaron que "dos notables mujeres supieron darle el verdadero impulso a este acontecimiento; Elizabeth Zawgg de Bolliger y Enriqueta Cueto de Quintana, quienes alentaron el espíritu de la fiesta, con el firme objetivo de mejorar el maravilloso paisaje con el que ya contamos".