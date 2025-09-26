¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 26 de Septiembre, Neuquén, Argentina
Los atraparon cargando una rueda robada en plena calle de San Martín de los Andes

La Policía sorprendió a dos hombres caminando con una rueda de auto, un equipo de música y un parlante en el barrio Chacra 30. Los sospechosos quedaron demorados y los elementos fueron restituidos.

Viernes, 26 de septiembre de 2025 a las 11:30
Dos sujetos fueron demorados por la policía en San Martín de los Andes luego de ser descubiertos transportando a pie una rueda de auto, un equipo de música y un parlante en plena vía pública.

El hecho ocurrió en el barrio Chacra 30, Plan 85 Viviendas, donde personal de la Comisaría 43 respondió a un llamado telefónico que alertaba sobre la presencia de dos personas con actitudes “dudosas”. Al llegar, los efectivos se encontraron con los sospechosos cargando los elementos sin poder justificar su procedencia.

Mientras tanto, en paralelo, un vecino de 62 años se acercaba a la comisaría para denunciar el robo de una rueda de su Renault 18, que había notado faltante momentos antes. 

La coincidencia no tardó en confirmarse. La rueda en cuestión era parte del "botín" que los sujetos trasladaban en plena calle. Los delincuentes no lograron cumplir con su objetivo. Fueron interceptados a pocos metros del lugar y quedaron detenidos por disposición de la Fiscalía, que también ordenó la devolución de los elementos a su dueño.
 

