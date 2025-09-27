Ofrecían armas en redes, les secuestraron municiones y restos animales

Personal de la División de Investigaciones Zona Norte realizó este sábado un allanamiento en una casa de El Huecú, tras detectar publicaciones en redes sociales donde se ofrecían armas de fuego para la venta. La investigación, iniciada de oficio, permitió individualizar al presunto comerciante ilegal.

Secuestro de armas y municiones

Durante el procedimiento se incautaron un total de 320 cartuchos de distintos calibres:

250 cartuchos calibre 22 largo

63 cartuchos calibre 22

5 cartuchos calibre 7,65

1 cartucho calibre 22

1 cartucho calibre 9 mm

Además, se encontró un arma de fuego larga tipo carabina automática, con cargadores incluidos.

Hallazgo de restos de animales protegidos

En el patio trasero de la vivienda, personal de Guardafaunas de la Región Norte halló restos de animales protegidos por la Ley Provincial 2539, incluyendo:

Cuero de zorro colorado

Cáscara de huevo de choique

Patas y cabeza de piche

Cráneo de ciervo con astas

Astas sueltas

Trampa para zorro

Intervención de organismos y medidas judiciales

En el operativo participaron también efectivos del GEOP, Criminalística de Chos Malal y la Comisaría N° 33 de El Huecú.

Los dos moradores de la vivienda fueron notificados de imputación y se les designó defensa legal.