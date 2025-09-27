Robaron un auto en Roca mientras su dueña dormía: apareció en Neuquén

Una vecina de General Roca vivió una situación angustiante este sábado por la mañana, cuando al despertarse se dio cuenta de que su auto ya no estaba donde lo había dejado estacionado la noche anterior. El vehículo, un Peugeot 207, había sido robado mientras ella dormía y apareció horas más tarde en la ciudad de Neuquén.

El hallazgo fue confirmado por fuentes policiales, que indicaron que personal de la División Investigación Automotor realizaba tareas preventivas en la capital neuquina cuando advirtieron la presencia de un vehículo sin chapas patentes colocadas. Tras una verificación externa y el cruce de datos con la Policía de Río Negro, se confirmó que el auto tenía un pedido de secuestro por robo.

La dueña del vehículo había radicado la denuncia en la Comisaría 3ª de Roca apenas notó la ausencia del auto, que se encontraba estacionado en la vía pública durante la madrugada.

La Fiscalía de Robos y Hurtos de Neuquén fue notificada y se aguarda ahora la presencia de la damnificada para continuar con las diligencias correspondientes. Aún no hay detenidos por el hecho y se investigan las circunstancias en las que el vehículo fue trasladado desde Roca hasta Neuquén.