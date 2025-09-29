Detienen a la sobrina del quinto detenido por el triple femicidio en Varela

Florencia, sobrina de Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto detenido por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela, fue arrestada este lunes por agentes de la DDI en la puerta de un estudio de televisión en el barrio porteño de Palermo. La mujer viajaba en uno de los autos que, según la investigación, habría sido utilizado en el secuestro de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15).

Horas antes de su detención, Florencia había brindado una entrevista en la que se defendió de las acusaciones y describió a su tío como “una buena persona” y remisero de profesión.

“El auto es de mi tío Víctor, pero lo usamos los dos. Yo estaba con un amigo cuando me dijo que tenía que ir a buscar a un pasajero hasta Florencio Varela y fuimos juntos”, relató la mujer. Según explicó, ambos se detuvieron en un kiosco a cinco cuadras de la casa donde fueron asesinadas las tres jóvenes, “para hacer tiempo”.

Florencia aseguró que nunca estuvo en el domicilio del triple crimen, que no conocía a las víctimas y que posee elementos para probar su inocencia ante la Justicia. “Voy a dar mi celular, el auto, también hay cámaras. Voy a hablar con la fiscal para que vea que no tengo nada que ver”, sostuvo.

En la entrevista, también detalló su itinerario: “Hay cámaras en todos lados, a la hora que estoy volviendo del peaje también. Voy a dar mi celular para que vean la ruta que hice”.

Respecto a su tío, la joven defendió su carácter y negó vínculos con el narcotráfico: “Él es remisero, es muy buena persona para mí. A mi tía ya la amenazaron, y yo ahora me estoy exponiendo mucho, pero porque quiero que dejen de decir pavadas”.

La detención de Florencia se suma a la lista de sospechosos en una causa que conmocionó a la localidad de Florencio Varela y que aún continúa bajo investigación.