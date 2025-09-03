Secuestran pruebas y buscan al sospechoso por el robo de un vehículo

La Policía de Neuquén realizó en las últimas horas una serie de allanamientos en la ciudad de Centenario, vinculados a un robo ocurrido en agosto en jurisdicción de la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén.

El subcomisario Cristian Soto explicó que el hecho se remonta al 12 de agosto, cuando un Volkswagen Bora fue sustraído en la intersección de calles Cruz y Lago Viedma. Ese mismo día, alrededor de las 14, el vehículo apareció abandonado en Centenario, en las calles Quinquela Martín y Juan Pablo II, lo que motivó la intervención de la Comisaría 52 y su posterior traslado a la Unidad 18.

“A raíz de una serie de elementos que surgieron en la parte investigativa, se realizaron estos allanamientos en Centenario, con resultados positivos. Se secuestraron elementos que son de interés para la causa”, señaló Soto en declaraciones a 24/7 Canal de Noticias.

Si bien en la jornada se concretaron identificaciones, en Centenario no se produjeron detenciones. El subcomisario destacó que las diligencias se desarrollaron con normalidad y con la colaboración de los propietarios de las viviendas allanadas. “No hubo mayores inconvenientes, las personas estaban en sus domicilios y colaboraron con la investigación”, aseguró.

En cuanto a los sospechosos, Soto confirmó que existe una persona individualizada a partir de los elementos hallados en el vehículo sustraído. “Esto tiene que ver todo con una causa a raíz del robo calificado. La investigación continúa para poder dar con los responsables del hecho”, finalizó.