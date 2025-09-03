Ataron y golpearon a un criancero de 75 años para robarle lo poco que tenía: lo dejaron tirado en el campo

Golpeado y maniatado para robarle

El hecho ocurrió el domingo en el paraje Chenque Pehuén, a 22 kilómetros de Loncopué. Allí vive solo un hombre de 75 años que fue sorprendido por entre cuatro y cinco delincuentes.

Los ladrones lo golpearon salvajemente, lo ataron y huyeron con sus pertenencias: ropa, herramientas y otros objetos de uso personal.

Un hombre indefenso, al borde de la muerte

La víctima quedó maniatada y herida dentro de su propia casa. Solo cuando logró desatarse pudo pedir auxilio. Fue trasladado de urgencia al hospital de Loncopué, donde permaneció internado algunas horas bajo observación médica. Según la policía, si no hubiera logrado liberarse, las consecuencias habrían sido mucho peores.

Una banda sin piedad

El comisario de Loncopué, Sergio Huanque, aseguró que el ataque mostró un “total desprecio por la vida” al tratarse de un hombre indefenso. Además, señaló que se trata de un hecho inédito en la zona, aunque admitió que los delincuentes sabían que el abuelo vivía solo y aprovecharon la falta de comunicación en ese paraje rural.

Investigación y bronca social

La fiscalía de Zapala y la policía local trabajan en varias líneas de investigación. Se sospecha que los delincuentes podrían intentar vender lo robado en redes sociales.

La indignación entre vecinos y familiares es total: un hombre mayor, que vive solo y trabaja en el campo, fue blanco de una violencia que genera repudio y un sentimiento de hartazgo contra la delincuencia.